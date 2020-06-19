В Украине проверят всех льготников и пенсионеров. Кому придется вернуть деньги?

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В Украине проводят проверку льготников по новым правилам

В Украине начали активно проверять всех получателей социальной помощи. Ранее для этого был принят закон, с помощью которого можно проверять расходы-доходы получателей государственной помощи, информирует enovosty.com/news.

Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала о том, что сейчас будет проверяться эффективность созданных программ, которые создавались с «благими намерениями». В правительстве начали жаловаться на то, что украинцы скрывают свои доходы, разводятся, частично получают зарплаты в конвертах в конвертах и даже фальсифицируют документы, чтобы получить «лишнюю» выплату. Именно потому украинцы, получающие помощь от государства, оказались под прицелом.

В результате украинцам придется проходить три этапа верификации. В результате информация о тех, кто хочет получать госпомощь, окажется на специальной платформе. Там наблюдать будут за открытыми банковскими счетами и остаткам по ним, информацией о месте жительства, паспортными данными, ИНН, данными из налоговой и так далее. Также, платформу пополнят данные из различных реестров.

Украинцев, которых поймают на манипуляциях, ждет наказание. Части могут перестать платить деньги, другой части — придётся и вовсе отдать полученное назад в госбюджет. Ситуация будет зависеть от конкретного закона или постановления по которому средства выделяются. В частности, незаконно полученную субсидию нужно будет отдать.

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