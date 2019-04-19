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В Украине значительно увеличивается экспорт отечественной продукции в ЕС, — Андрей Новак

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине значительно увеличивается экспорт отечественной продукции в ЕС, - Андрей Новак
 
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18 апреля 2019 года правительство РФ ввело новые экономические санкции против Украины — введен запрет ввоза из Украины в Россию таких товаров как бумажная продукция, товары легкой промышленности, металлургическая продукция, продукция машиностроения, а также ограничены поставки из России в Украину нефти и нефтепродуктов

С вопросом относительно влияния введенных санкций на экономику Украины «Экономические Новости» обратились к известному эксперту, председателю Комитета экономистов Украины Андрею Новаку, информирует enovosty.com/news.

Андрей Новак сообщает, что запрет Россией поставок своих нефтепродуктов в Украину на сегодняшний день уже не является столь критичным, как раньше. Так как раньше объем этой продукции на украинском рынке составлял около 20-30%.

«И на сегодня мы имеем другие альтернативные источники поставок. Это и из Беларуси, Польши, Литвы и поэтому, если Россия добровольно покидает украинский рынок нефтепродуктов, то ее с радостью заменят производители и поставщики из других стран.

Относительно запрета продавать на российском рынке некоторую украинскую продукцию, то это конечно определенной степени удар для украинских товаропроизводителей. Но уже сейчас большинство из них за последние пять лет поняли, что российский рынок является не единственным и не является надежным. И поэтому большинство украинских товаропроизводителей уже нашли другие альтернативные для себя рынки и понемногу их осваивают. И таким образом сегодняшний российский запрет не является столь большим ударом для экономики Украины, как это было, например, в 2014-2015 гг. , когда доля наших внешнеэкономических отношений с Россией была значительно выше и гораздо более влиятельной для Украины.

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Параллельно у нас происходит значительное увеличение экспорта украинской продукции в ЕС, в первую очередь, аграрного.

ЕС почти по всем товарным группам ежегодно увеличивает квоты для украинских производителей, то есть квоты на беспошлинную продажу на рынке ЕС. И в таможенной части наши производители также стремительно наращивают свои поставки в ЕС. Таким образом, рынок ЕС является частичным компенсатором для нас относительно потери и ограничений на российском рынке.

Кроме того, большинство украинских производителей, которые экспортировали продукцию в Россию, нашли альтернативные рынки сбыта в Китае и других азиатских странах. И таким образом они частично или полностью компенсируют для себя потери или ограничения на российском рынке.

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Поэтому сейчас российские санкции не являются столь критичными для украинской экономики, как это было с введением российских запретов в 2014-2015 гг», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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