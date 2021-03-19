Украинцы чаще всего покупают золотые слитки весом в 50 и 100 грамм, – МТБ БАНК

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцы чаще всего покупают золотые слитки весом в 50 и 100 грамм, – МТБ БАНК Украинцы чаще всего покупают золотые слитки весом в 50 и 100 грамм, – МТБ БАНК

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Золотые слитки весом 50 и 100 граммов гораздо интереснее украинцам, чем слитки других номиналов. Такую статистику отмечают аналитики МТБ БАНКа

По их данным, в прошлом году МТБ БАНК реализовал почти 25 килограммов золота швейцарских компаний — Argor-Heraeus SA, Creditsuisse и Valcambi, половина из которых весом в 50 и 100 грамм.

По мнению главы правления МТБ БАНКа Юрия Кралова, украинцы весьма активно скупают банковские металлы и очень любят зарабатывать на этом. «Год назад мы начали торговлю слитками из золота. И увидели живой интерес наших клиентов к банковским металлам. Поэтому было принято решение о расширении перечня. В декабре прошлого года мы начали продажи сертифицированного банковского серебра», – отметил Юрий Кралов. Банкир также анонсировал реализацию МТБ БАНКом слитков из платины и палладия, золотых и серебряных монет зарубежных монетных дворов

По словам Юрия Кралова, это тоже очень удобный способ сбережения и весьма эффективный инвестиционный инструмент.

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Стоит отметить, что по данным одного из крупнейших в мире продавца слитков драгоценных металлов Kitco Metals Inc, в 2020 году цена золота, даже, несмотря на значительные колебания, выросла на 15% от 1350 грн./грамм (1500 дол./унция) в начале года до 1890 грн./гр. (2100 долл./унц. в июле-августе.

Однако, уже в марте 2021 года цена на желтый металл снизилась до 1560 грн./гр. (1730 долл./унц.). В целом за десятилетие подорожание цены золота зафиксировано на уровне 50%.

Сегодня многие экономические эксперты называют МТБ БАНК одним из самых динамично развивающихся в стране. Так, в прошлом году МТБ БАНК показал рост прибыли в 63%.

Аналитики связывают такое развитие банка со изменение руководителей банка и приходом на должности главы правления банка Юрия Кралова и главы наблюдательного совета Игоря Згурова.