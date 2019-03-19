Соглашение об Ассоциации с ЕС — это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, — Николай Капитоненко

Главная » Последние новости » Новости экономики » Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в прошлом году была создана политическая дорожная карта по законодательному обеспечению европейской интеграции и выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что на сегодня системные и необходимые мероприятия удалось реализовать в сфере аграрной политики, системе безопасности и контроля пищевой продукции, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно реалистичности выполнения Украиной взятых на себя обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и перспектив вступления в ЕС “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Международного центра перспективных исследований, кандидату политических наук, доценту Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Николаю Капитоненко

Николай Капитоненко отмечает, что вступление в ЕС — нереальная задача на ближайшие 10 лет

«Мы со временем становимся дальше от перспективы членства, поскольку остаемся бедной и недемократичной страной. Соглашение об Ассоциации — это то, на чем нужно сосредоточиться и постараться использовать его потенциал», — сообщает эксперт.

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