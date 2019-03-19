Соглашение об Ассоциации с ЕС — это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, — Николай Капитоненко

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

19.03.2019 г.
19:04ПАО «Фармак» надеется на справедливое решение суда по торговой марке «Корвалол»
15:20Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко
13:48Эксперт объяснили, куда украинцам вкладывать деньги
12:20Новые правила воздушных перевозок. Что получат украинцы?
11:38Экспорт товаров в Украине превысил импорт
11:27Революция в системе субсидии: Розенко рассказал о плюсах монетизации и комфортной экономии
18.03.2019 г.
12:13Грядет рост цен: Как изменятся ценники на гречке, сахаре и хлебе
Все новости экономики

Аналитика

19.03.2019

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы
За первые два месяца этого года, по данным ассоциации автопроизводителей «Укравтопром», автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто ...
18.03.2019

Итоги дня: Летальное оружие для Украины, новые санкции против РФ и месть украинских военных

Итоги дня: Летальное оружие для Украины, новые санкции против РФ и месть украинских военных
Могерини подтвердила непризнание Евросоюзом аннексии крымского полуострова, американцы будут рассматривать возможность дальнейших поставок Украине летального ...
18.03.2019

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе
Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о подготовке такого себе «Керченского похода-2», в котором кроме украинских кораблей участвовали ...

Последние новости

19.03.2019 г.
19:04 ПАО «Фармак» надеется на справедливое решение суда по торговой марке «Корвалол»
18:20 Военные в зоне ООС сбили беспилотник террористов
17:54 "5 лет оккупации Крыма": В одно прекрасное утро я проснусь в свободной Украине, - КРЫМский бандеровец
17:32 Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
17:13 Москва использует взяточничество, чтобы гарантировать победу своего кандидата на выборах в Украине
16:50 Настя Каменских «взорвала» Сеть новым снимком с Потапом
16:34 Участникам избирательного процесса точно не стоит "играть" с антикоррупционными требованиями, - Корчак
16:14 СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды
16:10 Синоптик: Когда в Украину возвратится тепло
15:52 The Washington Post: Решающий вызов для следующего президента Украины
15:20 В Ниле найден древний корабль, о котором писал Геродот
15:20 Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко
15:11 Санкции “подморозили” российские ледоколы, - Злой Одессит
15:07 Как провести завтрашний день весеннего равноденствия: традиции и запреты
15:00 В Японии запретили физическое наказание детей
14:45 Штаб ООС показал видео тренировок украинских разведчиков (ВИДЕО)
14:45 В США мэром города выбрали трехлетнего козла по кличке Линкольн
14:30 В США затопило авиабазу, где размещаются "самолеты судного дня"
14:20 Астрономы с помощью телескопа Hubble второй раз в истории увидели "крест Эйнштейна" (ФОТО)
14:20 Украинцев, поехавших на заработки в Россию, могут принуждать к сотрудничеству с ФСБ
14:15 Армия США закупает полноразмерные экзоскелеты для солдат из авиации
13:52 В Черновцах на вызов к четырехлетнему ребенку с эпилепсией приехал пьяный врач
13:48 Эксперт объяснили, куда украинцам вкладывать деньги
13:47 Исправительные работы и тюрьма: Украинцам напомнили об ответственности за нарушения на выборах
13:41 Ученые назвали простой способ сохранить здоровье сердца и сосудов
13:36 Эксперты опубликовали инфографику, сравнивающую Военно-морские силы Европы и России
13:20 В Харькове задержали торговцев людьми, продававших украинок в Монако
13:07 "За нос водить людей не будем": Зеленский рассказал о ключевой пятерке своей команды
13:07 В США покончил с собой бывший советник Клинтона и Обамы
12:59 В теле свидетельницы по делу Берлускони нашли опасные вещества в огромной концентрации
12:55 Официально: названы цены на флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro
12:53 ТОП-5 признаков серьезных проблем со здоровьем
12:45 Основатель «Хезболлы»: Диктаторский режим в Сирии держится только на поддержке России
12:40 Apple «взорвала» сеть новым видеороликом с гибким iPhone
12:26 Выборы-2019: ЦИК неожиданно изменил количество бюллетеней
12:25 Чтобы лучше понять внеземную жизнь: ученые создали модель несуществующей чужеродной ДНК
12:20 Предсказания Нострадамуса на 2019 год начали сбываться
12:20 Новые правила воздушных перевозок. Что получат украинцы?
12:17 Гражданская война в Йемене: кто виноват в конфликте, заставившим миллионы людей голодать
12:14 Проект приказа о росте тарифа на грузоперевозки провалился на общественных слушаниях
12:00 Метеозависимым людям на заметку: прогноз магнитных бурь на апрель
11:38 Экспорт товаров в Украине превысил импорт
11:27 Революция в системе субсидии: Розенко рассказал о плюсах монетизации и комфортной экономии
11:22 Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко отмечает 89 день рождения
11:09 Погашение бондов "Укрзализныци" обвалило гривню
11:09 Эпидемия карточного мошенничества: Украинцев предупреждают о серьезной опасности
10:56 Что потеряла Россия из-за аннексии Крыма?
10:29 Слишком высокая цена: В РФ назвали пять страшных последствий для России от аннексии Крыма
10:16 Путин готовится атаковать Европу: эксперт назвал дату
10:10 От любви до ненависти: Поляки настраивают украинцев против себя, - Gazeta Wyborcza
10:08 Андерс Аслунд рассказал, как Запад "вручил" Путину победу в Азовском море
09:58 Назвали основные угрозы для США
09:41 "С Крымом мы повторяем историю стран Балтии": Пономарь о том, как возвращается полуостров
09:16 Украинцам на заметку: кому в Германии платят больше
09:13 Путин в ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, - мнение
08:56 Пентагону нужно около $23 миллиардов на финансирование военной разведки
08:47 Наказание за селфи: Украинцев предупредили об "уголовке" за выборы и опасных флешмобах
08:39 Только Украина: Утренние новости от Олега Пономаря
08:34 Точно в "гнездо": Появилось яркое видео сокрушительного удара по боевикам
08:31 У Путина ответили на требование НАТО вернуть Крым
Все новости »

Соглашение об Ассоциации с ЕС — это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, — Николай Капитоненко

Главная » Последние новости » Новости экономики » Соглашение об Ассоциации с ЕС - это то, на чем сегодня нужно сосредоточиться Украине, - Николай Капитоненко
 
Печать Отправить на почту

 

 

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в прошлом году была создана политическая дорожная карта по законодательному обеспечению европейской интеграции и выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что на сегодня системные и необходимые мероприятия удалось реализовать в сфере аграрной политики, системе безопасности и контроля пищевой продукции, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно реалистичности выполнения Украиной взятых на себя обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и перспектив вступления в ЕС “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Международного центра перспективных исследований, кандидату политических наук, доценту Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Николаю Капитоненко

Николай Капитоненко отмечает, что вступление в ЕС — нереальная задача на ближайшие 10 лет

«Мы со временем становимся дальше от перспективы членства, поскольку остаемся бедной и недемократичной страной. Соглашение об Ассоциации — это то, на чем нужно сосредоточиться и постараться использовать его потенциал», — сообщает эксперт.

Читайте: Украина совершила важные шаги в сторону модернизации, - Le Monde


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Участникам избирательного процесса точно не стоит играть с антикоррупционными требованиями, - Корчак
Выборы-2019: ЦИК неожиданно изменил количество бюллетеней
МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму
Участникам избирательного процесса точно не стоит "играть" с антикоррупционными требованиями, - КорчакВыборы-2019: ЦИК неожиданно изменил количество бюллетенейМВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму
Все Выборы

Аналитика

Не рой яму другому или как Коболев в «халепу» попал
Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы
Итоги дня: Летальное оружие для Украины, новые санкции против РФ и месть украинских военных
Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе
Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона
Американцы приструнили тарифных паникеров
Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей
Юрий Продан: Система управления в топливно-энергетическом комплексе Украины не отвечает требованиям энергетической безопасности
Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем
ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир
Все статьи


Читайте также

Когда у НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину
 В КМУ взялись защищать аграриев
Иванна Климпуш-Цинцадзе сделала разоблачительное тревожное заявление
 Украина совершила важные шаги в сторону модернизации, - Le Monde
Полный вперед! Украина берет курс на Азию
 Украинские аграрии занялись зерновыми и зернобобовыми культурами
Новости Украины: Океанический флот первый раз за 19 лет получил прибыль
 В парламент Нидерландов подан повторной проект о ратификации Соглашения об ассоциации ЕС и Украины

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Радиолокационная станция 80К6М
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Снайперская винтовка калибра 7.62-мм ВМ2 МП-УОС
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ТАРУТА
Вячеслав
КИРИЛЕНКО
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Сергей
ЛАВРОВ
Все персоны    >>

Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева
Кирилл Сазонов

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»



Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рио-де-Жанейро: самое яркое зрелище года

Все фото »

 