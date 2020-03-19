Продукты едут! В украинской таможне успокоили украинцев

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Украина на 90 процентов самостоятельно обеспечивает себя необходимыми продуктами

Украина не закрывала границу для грузового транспорта, потому украинцы не ощутят дефицита продуктов на полках. Так, в пресс-службе Государственной таможенной службы поспешили успокоить украинцев, заверив в том, что перебоев в поставках продукции в магазинах нет и не предвидится. Хоть границу и перекрыли для легковых автомобилей, грузовые перевозки работают без перебоев и заминок, информирует enovosty.com/news.

«Продукты на полках супермаркетов будут — фуры с товарами курсируют между странами беспрепятственно», — говорится в сообщении таможни на странице в Фейсбук.

Кроме того, в сообщении говорится о том, что украинцы не критически зависят от импорта, так как около 90 процентов всех продуктов питания — это отечественное производство. Кроме того, страны мира не позволят перебои импорта или поставок сырья даже в условиях пандемии. Никто не будет срывать экспортные контракты, так как «это не о здоровой экономике». Несмотря на ситуацию, есть то, что срыву или отмене не подлежит.

В ГТСУ также отметили, что грузовые перевозки работают бесперебойно и не останавливаются. Некоторые маршруты могут перепланировать на другой пункт пропуска, где могут образовываться очереди из грузовиков на границе из-за тщательного санитарного контроля. В остальном же — без изменений!

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