Отменены указы, приняты законы, началась приватизация: Во власти отчитались о помощи бизнесу

Главная » Последние новости » Новости экономики » Отменены указы, приняты законы, началась приватизация: Во власти отчитались о помощи бизнесу Отменены указы, приняты законы, началась приватизация: Во власти отчитались о помощи бизнесу

Закрыть Отправить

Отменен 161 указ, которыми тормозилось развитие бизнеса, введен мораторий на проверки бизнеса, приняты законы о концессии, рынок земли, государственную поддержку инвесторов, о бюро экономической безопасности. Также началась масштабная приватизация.

Президент Владимир Зеленский в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство» напомнил о шаги, предпринятые для улучшения бизнес-климата в Украине. Об этом сообщают «Экономические Новости» со ссылкой на официальный сайт «Слуги народа».

«…Мы начали в Украине масштабную приватизацию, которая затормозилась из-за COVID-19, но мы точно понимаем, что продолжим этот важный для страны и бизнеса процесс, избавляясь от балласта, который приносил только убытки и коррупцию. Мы достигли неплохих показателей макроэкономики, рекордно низкой в ​​истории Украины инфляции, учетной ставки НБУ и максимального уровня золотовалютных резервов за последние 8 лет», — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил о разработке Национальной экономической стратегии-2030 и создании Совета по содействию развития малого предпринимательства:

«Мы провели глубокий аудит государства. По его результатам правительство разработало и утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ конкретный, с конкретными целями и задачами для каждой области, где именно малому и среднему бизнесу уделяется максимальное внимание для эффективной взаимодействия с государством. Мною инициировано создание Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Она должна разработать мощные решения, устранят препятствия для развития и улучшения условий ведения бизнеса в Украине», — заявил на форуме Зеленский.

Читайте: Кабмин и бизнес приняли важное решение по ценам на социальные товары

Напомним, ранее представители украинского бизнеса массово выступали против введения локдауна в стране.