Нацбанк дал украинцам важные советы

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В период эпидемии лучше не снимать наличку с карточек

В период карантина людям советуют пользоваться безналом. В пресс-службе Нацбанка рассказали о том, что в этот период нужно свести к минимум контакт с наличкой, которая собирает всевозможные бактерии. Лучше пользовать картой и не забывать о её дезинфекции. Регулятор сообщил о том, что на это время украинцы должны вооружиться таким девизом: «Больше cashless, меньше кэша»! Таким образом, можно уменьшить возможность заражения новым вирусом, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в НБУ рекомендуют воспользоваться всеми благами современного финансового мира: использовать дистанционное банковское обслуживание, платить картой бесконтактно, не передавая свою карточку в чужие руки. Кроме того, в пресс-службе Национального банка порекомендовали тщательно вымыть руки после контактов с деньгами и не трогать лицо. Кроме того, в постоянной чистоте нуждаются все устройства, которые так или иначе используют для безналичных расчетов.

Напомним, ранее украинцам уже рекомендовали не забывать дезинфицировать мобильные телефоны, компьютерные клавиатуры и всё, к чему максимально часто прикасаются руки.