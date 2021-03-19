Кабмин перекладывает ответственность и финансовый ущерб от локдауна на регионы, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кабмин перекладывает ответственность и финансовый ущерб от локдауна на регионы, - Бойко (ВИДЕО) Кабмин перекладывает ответственность и финансовый ущерб от локдауна на регионы, - Бойко (ВИДЕО)

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Должна быть единая государственная политика в оказании помощи наиболее пострадавшим от последствий пандемии. Вместо этого Кабмин перекладывает ответственность на местные власти. Об этом заявил народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко, комментируя инициативу Кабмина по усилению карантинных ограничений из-за коронавируса региональными властями.

Бойко убеждён, что ситуация с пандемией в Украине требует принятия централизованного решения со стороны Правительства, вместо этого, очевидно нежелание Премьера Шмыгаля брать на себя ответственность за последствия введения локдауна, информирует собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Кроме того, Бойко обратил внимание на необходимость помощи украинскому бизнесу в период локадауна в виде дополнительных налоговых льгот, материальной помощи и кредитных льгот.

По словам нардепа, вместо помощи бизнесу правоохранительные органы, в период экономического кризиса, только ужесточили проверки, устраивая, по сути, террор малому и среднему бизнесу Украины.

На вопрос журналистов относительно работы Парламента в период локдауна, Бойко отметил, что депутаты должны также как и школы Киева осваивать дистанционные формы работы, соблюдая карантин.

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«Депутаты должны идти на карантин. Раз людей заставляют сидеть дома, Парламент должен показывать пример и перейти в онлайн режим, так как это сделали дети в школах, и на себе почувствовать всю специфику подобного формата коммуникации», — отметил нардеп.