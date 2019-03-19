Эксперт объяснили, куда украинцам вкладывать деньги

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Украинский эксперт дал совет украинцем, куда и как выгодно вложить свои сбережения в этом году.

Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» подчеркнул, что в этом году уровень базовых рисков существенно возрастает, включая как внутренние факторы дестабилизации (выборы) так и внешние (возможность реинкарнации глобального кризиса и/или обрыв сырьевых рынков), информирует enovosty.com/news.

«В этой ситуации каждый может выбрать нужный ему баланс между доходностью и хеджированием рисков. В первом случае: покупка ОВГЗ со сроком обращения 3-6 месяцев под 20% годовых, либо депозит на полгода в банке с западным иностранным капиталом — под 14-15% в гривне. В случае хеджирования — покупка доллара и валютный депозит в «западном» украинском банке под 3-4%. «,- сказал эксперт.

С его слов, если есть желание играть в долгу на два года минимум — тогда золото. Экономист отметил, что все это можно разложить по разным корзинам: 30% — ОВГЗ, 30% — гривневый депозит, 30% — валютный, 10% — золото.

«Для тех, кто хочет сформировать базу пассивных доходов и согласен на низкий уровень доходности (до 8%, но стабильно) — покупка недвижимости в Киеве или пригороде и сдача в аренду»,- резюмировал он.

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