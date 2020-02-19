Топ-10 товаров украинского экспорта — лидирует кукуруза

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Первое место по объемам украинского экспорта по итогам 2019 года заняла «королева полей» кукуруза – ее поставки составили 32 млн тонн на сумму $5,2 млрд.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, информирует enovosty.com/news.

15 млн тонн кукурузы экспортировано в ЕС. 4,2 млн тонн — Китай. 3,8 млн — Египет. 2,8 млн — Турция. 1,2 млн тонн — Израиль. Всего поставки осуществлялись на 49 рынков.

Второе место заняли поставки подсолнечного масла на сумму $3,78 млрд, заняв 7,6% всего экспорта.

На третьем месте – пшеница, экспорт которой в 2019 году составил 19,96 млн тонн на $3,65 млрд, заняв 7,3% в совокупном экспорте. Экспорт пшеницы существенно поменял географию. Более чем в половину сократился экспорт в ЕС — с 1,45 до 0,6 млн тонн. В то же время Турция увеличила импорт украинской пшеницы в 4,7 раза, Бангладеш в 2, 5 раза и лидером является Египет 3,5 млн тонн и рост в 2,6 раза. Всего 63 рынка.

Далее в десятке железорудные окатыши (15 млн тонн на сумму $1,6 млрд), концентраты железные (1,87 млн тонн на $1,42 млрд), кабели ($1,32 млрд), слябы (полуфабрикаты из углеродистой стали, ПВХ или полученные непрерывным литьем) -3,19 млн тонн на $1,29 млрд, рапс (3,1 млн тонн на $1,26 млрд), соевые бобы (3,6 млн тонн на $1,16 млрд), а также жмых из семян подсолнечника (4,7 млн тонн на $975 млн).