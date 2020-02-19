Как изменились алкоцены в Украине: Коньяк дешевеет, пиво — дорожает

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Цены на алкоголь за последний год в Украине изменились

Цены на алкогольные напитки в Украине несколько изменились: некоторые напитки выросли в цене, другие — убавили. Об этом сообщили в Госстате, информирует enovosty.com/news.

Так, производители в Украине снизили цены на коньяк. В прошлом месяце цена тысячи декалитров коньяка была 1 миллион 106 тысяч гривен. Годом ранее цена тысячи декалитров этой алкогольного напитка составляла 1 миллион 112 тысяч гривен. Получается, что за последний год цена на коньяк уменьшилась на 0,5%.

Вместе с тем, по информации Госстата, стоимость еще одного популярного алкогольного напитка, пива, выросла за этот же период на 16,3%. Теперь его цена — 157 тысяч гривен за тысячу декалитров пива. Кроме того, в стране не год в цене прибавил и спирт. Он подорожал на 2,1% и теперь его цена — 289 тысяч гривен за тысячу декалитров продукта.

Ранее сообщалось о том, что в Украине выросли цены на вино и водку. Среди всех алкогольных напитков, рекордсменом по удорожанию стало пиво.

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