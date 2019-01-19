Работа за границей: где ждут украинцев

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Компания HeadHunter провела исследование и выяснила, что более 90 процентов украинцев хотят найти работу за рубежом.

Специалисты отмечают, что почти 30 процентов уже имеют опыт работы в других странах. С опроса известно, что основной причиной, почему так много украинцев ищут работу за пределами страны, это более высокие зарплаты и отсутствие подходящей работы на родине, информирует enovosty.com/news.

Также эксперты отмечают, что большинство украинских граждан не хотят выезжать на работу в другую страну из-за разлуки с родными и близкими, также, что не знают хорошо иностранный язык и имеют сложности с оформлением документов и подходящими вакансиями.

Германия очень ждет украинских рабочих: количество вакансий оттуда выросло на 13 процентов по сравнению с 2017-м годом. Эксперты отмечают, что в Польше снизилось количество вакансий для украинских граждан. Предложений снизилось на 12 процентов.

Чешское правительство переписывает правила трудоустройства и с удовольствием будут брать на работу украинских граждан.

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Известно, что в Польшу в основном едут на работу люди, которые не имеют опыт работы или топ-менеджеры. Отмечается, что IT-специалисты уже не рассматривают Польшу для работы, а вот рекламисты стремятся получить там работу. Украинским врачам и строителем нужно ехать в Германию, где не хватает таких кадров.