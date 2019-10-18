Рост украинской экономики ускорился, — Смолий

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Яков Смолий сообщил, что в сентябре было зафиксировано снижение уровня инфляции, а рост ВВП составляет 3%.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что рост украинской экономики ускорился, информирует enovosty.com/news.

Смолий отметил, что на сегодня рост ВВП составляет 3%. 24 октября будут анализироваться макропрогнозы и по предварительной оценки показатель роста ВВП должен быть выше запланированного.

Также глава Нацбанка сообщил, что в Украине объем золотовалютных резервов превышает 21000000000 долларов.

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Относительно инфляции, то Яков Смолий говорит, что было зафиксировано снижение уровня инфляции и в сентябре данный показатель составил 7,5%. Нацбанк планирует достичь к концу года показателя в размере 6,3%