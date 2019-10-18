Госбюджет-2020 — это бюджет эпохи вымирания, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Госбюджет Украины на 2020 год, представленный сегодня правительством Гончарука в Верховной Раде Украины — это не бюджет эпохи бедности, это бюджет эпохи вымирания. Так считает депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, в проекте государственного бюджета на 2020 год правительство Гончарука не предусмотрело повышение финансирования важных отраслей промышленности и значимых для украинцев социальных сфер, информирует enovosty.com/news.

А.Гончаренко убежден, что в таком виде голосовать за него нельзя.

Это не бюджет борьбы с бедностью — это бюджет борьбы против бедных, — убежден нардеп.

«В первом полугодии в бюджете-2020 вообще не предусмотрено повышение пенсий. Во втором полугодии следующего года пенсию планируют увеличить на 100 грн. Не лучше ситуация и с минимальной зарплатой, поскольку она повышается только на 12%. А что касается педагогов, которым «слуги народа» обещали 4 тыс. долларов зарплату, то в этом бюджете не предусмотрено увеличение им зарплат даже на одну гривну», — возмутился А.Гончаренко.

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Вместе с тем, А.Гончаренко отметил несколько позитивных моментов, которые были учтены в проекте бюджета-2020. Прежде всего — это отмена возмещения НДС при экспорте зерновых и технических культур, что позволит отечественным аграриям в предверии открытия рынка земли, удержаться на плаву. А также — увеличение расходов на охрану здоровья, на закупку лекарств и лечение украинцев за границей.