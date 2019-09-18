В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции составил 4,4%

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Согласно данным Госстата, в Украине рост производства сельскохозяйственной продукции составил 4,4%

В Государственной службе статистики сообщили, что в Украине производство сельскохозяйственной продукции в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 4,4%, информирует enovosty.com/news.

Сельскохозяйственные предприятия за анализируемый период увеличили объем производства на 11,8%. В частности, производство растениеводческой продукции увеличилось на 6%, а животноводческой продукции — на 1,7%. В то же время необходимо отметить, что хозяйства населения сократили производство на 2,3%.

В Госстате подчеркнули, что опубликованные данные не учитывают информацию c временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.