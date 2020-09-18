В Украине необходимо пересмотреть философию зелёного тарифа на электроэнергию, — Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине необходимо пересмотреть философию зелёного тарифа на электроэнергию, - Качура (ВИДЕО) В Украине необходимо пересмотреть философию зелёного тарифа на электроэнергию, - Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура рассказал, почему депутаты хотят пересмотреть через Конституционный суд "зеленый" тариф на электроэнергию, а также кто и в чьих интересах останавливает энергоблоки украинских АЭС. Подробнее смотрите в сюжете.

«Нам необходимо пересмотреть философию зелёного тарифа. На сегодняшний день эти тарифы искусственно завышены. У нас атомные станции останавливаются для того, чтобы мы выкупили через компанию «Гарантированный покупатель» необходимое количество «зелёной» электроэнергии. Нам надо найти консенсус между властью и бизнесом, по каким тарифам, и в какой пропорции будет закупаться разного вида электроэнергия, которая вырабатывается у нас в стране. Украинцы не понимают, почему мы останавливаем атомные электростанции с более дешёвой электроэнергией и закупаем зелёную, более дорогую», — заявил народный депутат, информирует enovosty.com/news.