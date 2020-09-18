У украинцев останется возможность экономить до 40% на коммуналке

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Госпрограмма "теплые кредиты" будет продлена на год

В следующем году в стране и далее можно будет воспользоваться государственной программой «теплые кредиты», так как энергосберегающие мероприятия дают возможность сэкономить на коммунальных платежах от 20 до 40%. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве полагают, что эта программа — позитивная и социально направлена и она продемонстрировала реальные результаты. И.о. главы министерства Ольга Богуславец заявила о том, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль поддержал инициативу о продлении «теплых кредитов» ещё на один год.

Отметим, суть программы состоит в том, что ОСМД и жилищные кооперативы имеют возможность получить кредит по упрощенной процедуре и в результате получить из государственного бюджета возмещение в сумме от 40 до 70 процентов. С начала действия программы в текущем году году финучреждения по всей страны выдали населению и ОСМД больше 600 миллионов гривен «теплых кредитов». По словам украинцев, которые утеплили свои дома, их платёжки уменьшились примерно в три раза.