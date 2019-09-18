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Иван Богдан рассказал о возможности ускорения экономического роста

Главная » Последние новости » Новости экономики » Иван Богдан рассказал о возможности ускорения экономического роста
 
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Согласно данным проекта Государственного бюджета на 2020 год, в стране прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% и замедление потребительской инфляции до 6%.

С вопросом относительно возможности достичь поставленных целей “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному финансовому эксперту Ивану Богдану, информирует enovosty.com/news.

Иван Богдан сообщает, что даже при 3-процентном росте наш реальный ВВП составит лишь 97,3% относительно 2013 г. (без учета окупированных регионов)

«Наш относительный уровень ВВП очень низок и сравнительно с ретроспективой и сравнительно с другими странами. Например, ВВП Польши относительно 2013 г. вырос более чем на 25%. Потому такие темпы вполне возможны.

Если же произойдут серьезные изменения в структурной политике и прекратится безумный диктат монетарной политики, существенно улучшится бизнес-климат (в части доступности до финансовых ресурсов, повышения доверия к действиям власти) — темпы могут быть и выше.

Что касается инфляции — думаю это трудно достижимый показатель. Он возможен только при продолжении тенденции ревальвации гривны. Потому что в стране — огромный отложенный спрос — низкий уровень жизни, высокая энергозатратность экономики, дорогие кредиты, дорогой импорт (хотя немного и подешевевший).

Все это будет толкать цены вверх, как только в стране начнется ощутимый рост реальной экономики. Значительная часть вины за эти инфляционные риски лежит на политике центрального банка, который существенно передержал высокую процентную ставку, не уловил вовремя момент для смягчения своей монетарной политики», — сообщает Иван Богдан


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 113

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