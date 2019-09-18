Экономика Украины выросла на 4,6% — Госстат

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Госстат Украины подтвердил рост реального ВВП Украины на 4,6%

Государственная служба статистики Украины подтвердила рост реального ВВП Украины на 4,6% во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом 2018 года, информирует enovosty.com/news.

На сайте Госстата также сообщается, что показатель номинального ВВП за второй квартал 2019 года составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 22,047 тыс. грн.

Рост реального ВВП Украины в 2018 году увеличился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и достиг максимального уровня за последние 7 лет.

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Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе роста реального ВВП на 3%.А согласно проекту Госбюджета на 2020 год рост ВВП должен составить 3,3%