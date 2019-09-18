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Бюджет 2020: Что будет с субсидиями для украинцев

Главная » Последние новости » Новости экономики » Бюджет 2020: Что будет с субсидиями для украинцев
 
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Половина нового бюджета должна пойти на оборонку и на выплаты внешних долгов

В новом бюджете, несмотря на больших расходы на оборонку и долги, все же хватит денег для незащищенных слоёв населения. Об этом рассказала министр соцполитики Украины Юлия Соколовская. По её словам, проект бюджет на новый год предусматривает 47 628 600 000, которые будут потрачены для выплаты субсидий и льгот для жителей Украины. Глава ведомства считает, что этих денег должно хватить для того, чтобы удовлетворить все потребности любой категории украинского населения, которые нуждаются в помощи от государства и не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги, информирует enovosty.com/news.

Юлия Соколовская пояснила, почему была сокращена сумма и подчеркнула, что уменьшение денег в бюджете не значит, что уменьшится количество субсидиантов, которые нуждаются в этих льготах. По её словам, всё дело в том, что в стране произошла индексация пенсий, увеличилась минимальная заработная плата и возрос прожиточный минимум. В результате этого, в стране уменьшились и размеры субсидии.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 173

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