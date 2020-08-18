За шаг до ЗСТ: Турция вводит несладкие пошлины на украинский шоколад и конфеты

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Украинский бизнес просит власти вмешаться

Турция, с которой Украина планирует заключить соглашение о свободной торговле, с 20 августа вводит новые пошлины в отношении некоторых товаров. Информацией об этом поделились в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), информирует enovosty.com/news.

Там сообщили о том, что согласно указу президента Турции дополнительный таможенный сбор будет введен для 115 товаров и они должны коснуться тех стран, с которыми у страны не действует ЗСТ. Соотвественно, с 20 августа украинская сахаристая и шоколадная кондитерская продукция облагается дополнительной пошлиной и будет составлять 20%, мучная продукция обложится пошлиной в 15%.

В ЕБА подчеркнули, что экспорт украинских товаров в Турцию и так значительно усложнен сильными пошлинами, а новый указ может и вовсе заблокировать кондитерский экспорт на территорию этой страны.

Отметим, в 2019 году экспорт украинской кондитерки в Турцию увеличился на 20% в сравнении с 2018 годом — до 7,12 тысяч тонн. В прошлом году Турция была в десятке импортеров кондитерской продукции из Украины, её доля от общего объема сладкого экспорта составляла три процента. За первую половину текущего года экспорт украинской кондитерки в Турцию ещё больше увеличился и составил 3,06 тысяч тонн (+2,7%).

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Напомним, ранее в МИД сообщили о том, что Украина и Турция могут завершить работу над Соглашением о зоне свободной торговли и подписать его до конца текущего года.