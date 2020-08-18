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В Украине вырастут налоги для предпринимателей. Сколько придётся платить?

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Налоги для украинских предпринимателей вырастут на фоне запланированного увеличения минимальной зарплаты

В сентябре в Украине вырастет минимальная зарплата. Соответственно, это повлечет за собой изменения в отчислениях «единщиков», информирует enovosty.com/news.

В сентябре 2020 года минимальная зарплата украинцев будет увеличена с 4 723 до 5 000 гривен. Согласно украинскому законодательству, рост минималки задаёт рост и налоговым отчислениям. Так, плательщикам единого налога второй группы, которые могут нанимать сотрудников, нужно будет платить двадцать процентов от этой суммы налога и 22% – ЕСВ (единый социальный внос). Получается, что с начала осени выплаты для физлиц-предпринимателей изменятся и будут составлять 1000 и 1100 гривен. На сегодня эти налоги составляют 944 и 1039 гривен.

Отметим, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что рост минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен принесет дополнительно 1,7 миллиардов гривен для Пенсионного фонда Украины, ещё 1,2 миллиардов на доходы физических лиц распределят между государственным и местными бюджетами.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил повышать минимальную заработную плату в Украине в три этапа.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 575

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