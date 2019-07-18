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Эксперт рассказал, когда украинские мигранты вернутся домой

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, когда украинские мигранты вернутся домой
 
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91% украинских трудовых мигрантов готовы работать не по специальности

Об этом на странице в социальной сети написал экономист Алексей Дорошенко. Он рассказал о том, что с 2017 по 2019 годы количество украинцев, которые выезжали за границу, выросло на 4,4%, с 12,9% до 17,3%. А это почти на 2 миллионов граждан страны больше, чем два года назад, информирует enovosty.com/news.

Дорошенко отметил, что большинство украинцев ехали за рубеж на отдых, а именно 15,3%. Их количество сильно увеличилось, так как таких в 2017 году было 11,1%. 9,2% за последний год были за границей у родственников или друзей. Их количество выросло с 6,6% в позапрошлом году. В 2019 году 8,5% жителей Украины ответили, что в последний год работали в других странах. Рост всех категорий граждан Украины, которые пересекали границу страны, вырос на 40%, что говорит, с одной стороны, о возможности это делать, а с другой — о такой необходимости. Единственная категория, которая показала уменьшение — это те, кто находился в командировке. Если два года назад положительно на вопрос о рабочей командировки ответили 4,2% респондентов, то в этом только 4%. Эксперт утверждает, что это является свидетельством уменьшения международной активности украинского бизнеса.

Также, по словам Дорошенко, резко уменьшился процент украинцев, которые никогда не были за границей — сразу на 17%, и только 51,6% ответили, что не покидали страну. Это значит, что в 2020 году более половины наших граждан смогут положительно ответить о пребывании за границей.

Отрицательным является то, что в прошлом году, в 2018 году, о желании трудоустроиться в других странах по специальности говорили 15,3% граждан, а в 2019 году таких осталось только 8,8%. Это яркое свидетельство уменьшения требований к желаемой работе только ради денег.

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Эксперт резюмировал: «Украина только повторяет путь, который прошли другие госудасртва, не только восточноевропейские. Мои личные впечатления от общения с людьми, яки работали или работают за границей, или учились там, дают основания говорить о желании многих все же вернуться домой, если будет возможность это сделать. То есть в Украине будут защищаться права граждан и бизнеса, существенно возрастут доходы украинском, закончится война на Востоке».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 243

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