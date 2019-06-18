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В Украине резко подешевел «проблемный» овощ из «борщевого набора»

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине резко подешевел "проблемный" овощ из "борщевого набора"
 
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На оптовых рынках сейчас изобилие из молодых овощей, хотя украинский борщ так остается деликатесом

Стоимость молодого лука в Украине резко упала. Овощ из «борщевого набора», который в этом году заставил украинцев понервничать, теперь обходится в 5-8 гривен за килограмм. Еще на той неделе на рынках страны за него правили до 12 гривен, информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, аномальная погода этого года не радовала украинских фермеров, которые из-за частых дождей не могут импортировать в Европейский союз свою продукцию: качество лука из-за осадков не самое высокое. Тем не менее, из-за того, что дожди перекрасились, фермеры смогли собрать ранние сорта лука. Сейчас украинский лук идет на экспорт только в Беларусь и Молдову.

Напомним, из-за продолжительных дождей и жары овощи в стране не радуют низкими ценами. Тем не менее, эксперты говорят о том, что украинцы до конца июня могут рассчитывать на то, что овощи из «борщового набора» снизятся примерно на 20 процентов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 104

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