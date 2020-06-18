Стало известно, сколько будет стоить образование «по контракту» в Украине

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Минимальная стоимость обучения учитывает доходы граждан и не может превышать три средние зарплаты в регионе.

В Украине в 2020 году минимальная стоимость контрактного обучения в зависимости от вуза и специальности будет варьироваться от шести до 39 тысяч гривен. Такой информацией поделились в пресс-службе Министерства образования и науки, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе ведомства рассказали о том, что в текущем году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60 процентов от финансирования, которое выделяется в пересчете на одного бюджетника в вузе. Это касается только 38 самых популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые начнут получать высшее образование в текущем году, и никак не будет влиять на тех, кто уже учится. Даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16 процентов нынешнего набора.

В министерстве образования сообщили также о том, что минимальная цена обучения, индикативная себестоимость, учитывает доходы людей и не может быть выше трех средних зарплат в области. Она распространяется на 38 самых популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование. Индикативная себестоимость обучения на контракте в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривен.