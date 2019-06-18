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Кому в Украине «светит» прибавка к пенсии в 10 раз больше, чем остальным

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кому в Украине "светит" прибавка к пенсии в 10 раз больше, чем остальным
 
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Некоторым украинцам «светит» повышение пенсии в десять раз больше, чем остальным

Уже с начала следующего месяца некоторым украинцам повысят пенсию. Так, 1 июля у большинства украинцев пенсия вырастет на 67 гривен, но некоторые пенсионеры получат в десять раз больше, чем остальные. Так, украинцы, которые получают минимальную пенсию, получат прибавку сразу в 670 гривен, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, со следующего месяца минимальная пенсия в Украине будет составлять 1563 гривен, а максимальная пенсия вырастет с 14,9 тысяч гривен дол 15,6 гривен. На сегодня самые большие пенсии получает меньше двух процентов. В частности, речь идет о судьях и народных депутатах, которые пошли на пенсию, имею специальные права.

Также, на один процент вырастет пенсия у украинцев, которые имеют минимальную пенсию, но полный стаж. Для женщин это 30 лет, для мужчин — 35.

Следующее повышение пенсии украинцев ждут декабре текущего года. Тогда к выплатам прибавят еще 74 гривны.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 21

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