Транспорт в Украине скоро начнет работать, но сильно подорожает

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Автобусное сообщение может вырости в цене сразу в два раза

Карантин в Украине частично отменен, но это стало большой проблемой, так как транспортное сообщение всё ещё не восстановлено, а людям нужно как-то добираться до рабочего места. Чиновники всё обещают вскоре решить проблему, но по ряду причин не торопятся это сделать. Ранее глава правительства Украины, поясняя, почему нельзя спешить с открытием метро, напоминал о том, что ситуация с заражением в стране всё ещё серьезная. Из-за того, что в маршрутках или вагонах подземки будет собираться большое количество людей, может возникнуть новая вспышка. А вот необходимое сокращение количества людей в салоне может стать причиной коллапса и того, что перевозчикам будет не выгодно предоставлять свои услуги. Эксперты посчитали, что в час-пик в салон того же «Богдана» вмещается до 60 пассажиров. Если переводчик (а, в основном это частные фирмы) будет соблюдать карантинные правила, то для сохранения прибыли ему придется поднять тарифы на проезд с 7-8 гривен до 28-32. Уже сегодня, пока другой городской транспорт не ходит, киевские таксисты вовсю подняли тарифы. Именно потому эксперты предполагают, что без изменяй останется только цена на электропоезда, информирует enovosty.com/news.

Специалисты по транспортным перевозкам кивают на опыт зарубежных стран, где практически не останавливали наземный транспорт, заявляя, что в Украине несколько драматизируют ситуацию. Там утверждают, что достаточно просто строже контролировать то, как будут придерживаться правил дистанциирования и гигиены. Там также настаивают на том, что нельзя запускать только половину транспорта, так как это заставит пассажиров сильно толпиться, наряжая на опасность себя и окружающих.