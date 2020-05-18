Мировой экономике понадобится три года для восстановления после коронавирусного кризиса, — МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Мировой экономике понадобится три года для восстановления после коронавирусного кризиса, - МВФ Мировой экономике понадобится три года для восстановления после коронавирусного кризиса, - МВФ

Закрыть Отправить

Мировой экономике понадобится минимум три года, чтобы преодолеть спад, спровоцированный пандемией COVID-19, и вернуться к уровню развития, который был у неё до кризиса, - убеждена директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Глава МВФ полагает, что пик кризиса уже пройден, отмечая, что 170 стран мира уже продемонстрировали существенное падение своих экономик. Но, расслабляться рано, поскольку коронавирусная пандемия ещё не преодолена и предварительный прогноз падения мировой экономики на 3% может быть несколько оптимистичным и можно ожидать более существенного спада, информирует enovosty.com/news.

По мнению Георгиевой, если ситуация в мире с COVID-19 не будет ухудшаться, то восстановление экономики можно ожидать уже к 2021 году.

Сейчас Фонд рассматривает возможность списания долга для бедных стран, а также разрабатывает программы помощи для развивающихся экономик, — заявила Кристалина Георгиева.

Читайте: Экономика сможет вернуться к докоронавирусному уровню только через три года - Глава МВФ Георгиева