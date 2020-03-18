Власть сделала мало для защиты малого бизнеса на период карантина из-за эпидемии коронавируса (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Нина Южанина прокомментировала изменения в налоговое законодательство на период карантина и борьбы с коронавирусом в Украине.

Народный депутат рассказала о тех изменениях в налоговое законодательство, которое приняла Верховная Рада в свете внедрения карантина и как следствие, приостановки деятельности многих украинских компаний. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Южаниной, эти изменения можно разделить на несколько блоков. Первый блок изменений касается системы администрирования и проведения проверок налоговыми органами. Проведение проверок остановлено с 18 марта по 31 мая, остановлены все документальные, плановые и внеплановые проверки.

Нардеп убеждена, что это те позитивные изменения, которые позволят бизнесу спокойно работать даже в это сложное время, либо с наименьшими потерями пережить кризис связанный с остановкой работы. Кроме того, как утверждает нардеп, на это же время бизнес освобождается от штрафов и уплаты пени в случае нарушения налогового законодательства.

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Второй блок, по словам Южаниной, касается освобождения от уплаты некоторых налогов сроком на два месяца с начала марта по конец мая. Отмена уплаты налога на землю, а также уплата налога на имущество и объекты промышленной недвижимости. Это значит, поясняет нардеп, что люди и компании, которые владеют подобными объектами будут освобождены от уплаты налога в течении двух месяцев.

Третий блок касается предпринимателей, которые находятся на упрошенной система налогообложения. В связи с этим, граждане будут освобождены от уплаты единого социального взноса, индивидуально за себя.

Но, по словам Южаниной, депутаты упустили норму, согласно которой предприниматель всё-таки должен платить налог за наемных рабочих.

Кроме того, согласно принятого закона, откладываются внедрение законопроектов № 128 и 129, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Внедрение этих законов откладывается до 1 января 2021 года.

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Нина Южанина поддала критике, некоторые недоработки в нынешних законах. В частности, она убеждена, что оставив норму, согласно которой остаётся уплата взноса за наёмных рабочих, в тот период когда многие бизнесы будут просто остановлены и ни одна копейка не будет поступать на счета предпринимателей, это серьёзная недоработка данной законодательной инициативы.

Вместе с тем, данные законодательные инициативы по отмене уплаты некоторых налогов — это прежде всего удар по местным бюджетам, которые понесут колоссальные потери, которые, по словам нардепа, центральная власть компенсировать не будет.