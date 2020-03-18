Снижение мировых цен на нефть — это возможность избежать повышения цен на топливо, — Ярослав Жалило

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Мировые цены на нефть достигли 20-летнего минимума и упали до 24,4 долларов за баррель

С вопросом относительно влияния снижения цен на нефть на ситуацию в мире и экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что традиционно снижение цен на нефть является вторичным процессом, поскольку является следствием падения спроса на нефть

«То есть оно является не фактором, а индикатором падения активности. Прежде всего, это сокращение спроса в сфере перевозок, на топливо, сокращение спроса на нефть, которая используется в химических процессах. Если снижение цен на нефть и окажет влияние, то, в принципе, это является инструментом саморегуляции экономики. Мы можем говорить, что удешевление нефти снижает, соответственно, издержки бизнеса и это может сработать как фактор активизации экономики. Но, конечно, одно только снижение цен не является достаточным, а необходимо, чтобы был спрос на нефть. А с этим пока есть неопределенность.

Относительно Украины, то для нас снижение цен на нефть является позитивным фактором. Мы импортеры нефти и природного газа, а цена природного газа связана с ценой на нефть. Поэтому можно сказать, что снижение цен на нефть является, своего рода, для нас бонусом в той кризисной ситуации, в которой мы оказались и в результате глобальных депрессий, и в результате ситуации с вирусом. Поэтому для Украины это возможность снизить издержки на энергоресурсы, энергообеспечение. Это возможность избежать повышения цен на топливо, что весьма важно в преддверии начала сезонных весенне-полевых работ», — сообщает Ярослав Жалило

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