Сейчас необходимо делать те шаги, которые приведут Украину к успеху, — Сенниченко

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Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что в Украине 3644 государственных предприятия и ими управляют 96 органов государственной власти

О состоянии процесса приватизации в Украине Дмитрий Сенниченко рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале Украина

“Мы делаем определенные изменения необратимыми и показываем на собственном примере, что прозрачная приватизация может быть. Мы полностью поменяли малую приватизацию, которую мы делали в прошлом году. Мы провели 1900 аукционов и вместо газеты “Ведомости приватизации”, которая издавалась тиражом в 400 экземпляров мелким шрифтом, сделали интернет-супермаркет. 99% объектов купили украинские предприятия.

Сейчас необходимо делать те шаги, которые приведут Украину к успеху. Мы ходим тридцать лет по кругу. И этот круг – это замкнутая политическая коррупция», — сказал глава Фонда госимущества