Экономические кульбиты: Что ждет украинских айтишников?

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Мировой кризис заставит бизнес искать новые возможности и очень быстро меняться

Мировой кризис затронет все отрасли, в том числе — и айти-отрасль в Украине. Некоторым компаниям даже придется задуматься о сокращении персонала, информирует enovosty.com/news.

Прошлый понедельник экономисты уже «окрестили» «черным» и не напрасно: фондовые индексы рекордно рухнули, ТОП-5 компаний в миг обеднели на 416 миллиардов долларов. Это рекордные потери и периода прошлого глобального экономического кризиса. Финансовые трудности мира не могут не затронуть и украинский айти-рынок, так как наш сектор, в основном, сориентирован именно на экспорт. Тем не менее, в этом есть и большой плюс, так как в период кризиса большие мировые компании в поисках экономии пытаются найти максимально дешёвые локации. Тут на один из первых планов и выходит Украины и её IТ-специалисты, которые высоко ценятся в мире. Мировой айти-рынок отличается тем, что услуги украинских специалистов нужны, независимо от того, в каком состоянии находится экономика мира.

В этом контексте стоит отметить и тот факт, что украинские компании ценят своих сотрудников, потому будут пытаться удержать своих сотрудников, несмотря на ситуацию. Хотя многим всё же придётся сократить работников, которые имеют не достаточно высокую производительность труда. Сколько именно — сейчас спрогнозировать очень трудно, так как масштабы нового кризиса всё ещё тяжело оценить. Несомненно, банкротства накроют все секторы экономики, но у данной ситуации есть и ещё одна сторона. Так, некоторые компании сумеют открыть новые большие возможности. Главное — проявить гибкость и умение быстро переориентироваться.