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Теория логистики от президента компании «Евротерминал» Павла Лисицина

Главная » Последние новости » Новости экономики » Теория логистики от президента компании «Евротерминал» Павла Лисицина
 
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Теоретическая парадигма логистики и ее методологические аспекты в повседневной деятельности управления товародвижением: логистическим центром Сухой порт налажены процессы перевозок и оформления товаров, следующих в различных таможенных режимах через накопительную транзитную площадку для грузового транспорта перевозчиков МДП и накопительную транзитную площадку.

Итак, чем занимается логистическая компания? Базовое определение логистики – это детальная организация и выполнение сложной операции по доставке продукта от места происхождения до конечного пункта назначения. Этот процесс может включать в себя несколько этапов, которые выполняются в разных местах. В качестве иллюстративного материала для этого тезиса рассмотрим деятельность компании «Евротерминал», учрежденной для развития логистических операций и динамично развивающейся в сфере перевозок.

Ее президент, Лисицин Павел Владимирович, ежедневно решает те или иные задачи, возникающие при межфункциональном взаимодействии отделов ООО «Евротерминал» при обработке потока товаров, проходящих через территорию компании. Данный логистический комплекс включает грузовой терминал, накопительную транзитную площадку для грузового транспорта перевозчиков МДП, а также внутреннюю эстакаду, соединяющую порт Одессы с терминалом.

Фундаментальным понятием в логистике является понятие материального потока, который образуется в результате транспортировки и складирования. Так, для потока контейнеров, прибывающих в порты на морском транспорте, «Евротерминал» часто становится местом оформления, будучи частью единой логистической цепи Одесского порта.


Движение товаров между Одесским портом и «Евротерминалом»

Одним из центральных теоретических понятий логистики является устойчивость. В данном случае, устойчивость – это предоставление ресурсов, необходимых для поддержки портовых логистических операции от начала и до завершения. Устойчивость обеспечивает бесперебойную работу с помощью соответствующей логистической поддержки.

Она достигается через системы снабжения, техническое обслуживание и другие услуги, обеспечивающие непрерывные транзитные перемещения между Одесским портом и «Евротерминалом». Для этого используется специальная внутренняя эстакада на северном участке территории порта Одессы. Транспорт проезжает через управляемые персоналом электронные ворота входа/выхода, находящиеся на территории компании «Евротерминал».

Специалисты в области логистики должны обладать значительным опытом в решении самых разнообразных проблем. Руководитель должен правильно оценить роль своей организации с точки зрения цепочки поставок, определив ключевые компетенции организации. Затем он должен разработать конкретные процессы для поддержки этих основных компетенций.

«Следует помнить, – отмечает Павел Лисицин, – что целью логистики является удовлетворение потребностей клиентов». Как пишет Pieter J. A. Nagel в книге «Supply Chain Management: A Procurement Perspective», На практике удовлетворение потребностей клиентов означает «временное позиционирование внутренних и внешних ресурсов для обеспечения доступности товаров и услуг для клиентов при минимальных общих затратах». Таким образом, цель логистики – это доступность товаров, достигаемая благодаря цепочке поставок, то есть среде, в которой перемещаются товары.

Теория логистики от президента компании «Евротерминал» Павла Лисицина

Сухой порт как часть логистической системы поставок

Павел Лисицин подчеркивает, что анализ всех логистических операций на пути потока контейнеров позволяет увидеть общий процесс продвижения товаров к конечному потребителю и позволяет проектировать этот процесс с учетом потребностей рынка и получения необходимого экономического результата.

«Детализация операций логистической системы поставок, прибывающих по морю в Одесский порт – сложная и трудоемкая задача», – предупреждает Лисицин Павел. Она решается с помощью построения информационно-управляющей модели логистических процессов оформления грузов, следующих в различных таможенных режимах, используя частные мощности «Евротерминала», находящегося неподалеку от порта Одессы. Надо также отметить, что недавно ООО «Евротерминал» проложила ж/д путь между Сухим портом и станцией Одесса-Пересыпь.

При этом процесс транспортировки в данном контексте нужно рассматривать в более широком плане, чем собственно перевозка грузов, а именно как совокупность перевозки, стаффировки-расстаффировки и других сопутствующих логистических операций. При этом следует учитывать несколько базовых теоретических концепций, из которых и складывается логистическое управление:

  • Теория обстоятельств;
  • Теория ресурсной зависимости;
  • Общая теория систем;
  • Маркетинг отношений;
  • Теория коммуникации;
  • Ориентация на рынок;
  • Организационное обучение;
  • Управление рисками цепочки поставок.

Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 661

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