Стало известно, как работает система контроля качества дорог

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В Украине считают, что, те дороги, которые недавно положили, будут иметь долгий срок службы.

Такое заявление сделал Владимир Омельян, украинский министр инфраструктуры. Он добавил, что теперь подрядчик за свой счет будет обязан исправить все изъяны, которые были допущены во время укладки дороги, информирует enovosty.com/news.

Министр подчеркнул, что для системы контроля качества дорог создана система, которая состоит из пяти уровней. В нее входят такие структуры: Укравтодор, Мининфраструктуры, Кабинет министров, правоохранительные органы и общественный контроль.

Омельян считает, что эта система показывает эффективную работу. «Еще более эффективен механизм пяти- и десятилетней гарантии на проложенные дороги сказал», — резюмировал министр.

Со слов Омеляна известно, что теперь все дефекты, которые будут обнаружены на дорожных участках, компании будут устранять своими силами и финансами. Это означает, что налогоплательщики не будут выделять дополнительные средства.

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Министр инфраструктуры добавил, что для строительства дорог в Украине используют только современные технологии.

Ранее сообщали, что прошлом году правительство Украины выделило рекордную сумму на дорожное покрытие — 50 млрд грн. В текущем году эта сумма будет больше на 5 млрд.