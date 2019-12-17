В Украине стало больше безработных

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На 289 тысяч безработных сейчас приходится примерно 81 тысяч вакансий

После постепенного уменьшения числа нетрудоустроенных украинцев, которое наблюдалось на протяжении длительного времени в стране, в ноябре их число увеличилось на 11,4 процентов. Такая ситуация начала наблюдаться с октября – с 259,3 тысяч до 288,9 тысяч человек. Об этом свидетельствую данные Госслужбы занятости, информирует enovosty.com/news.

Так, на сегодня больше всего зарегистрированных безработных в городах. Там зарегистрировано 162,1 тысяча людей без работы против 126,8 тысяч, проживающих в селах. Вместе с тем, если количество украинцев, которые встали на учет по безработице, относительно октября в городах увеличилось на 6,4 тысяч человек, то в сёлах количество тех, кто ищет работу, «подпрыгнуло» сразу на 23,2 тысяч.

Среди тех, кто ищет работу, больше женщин. Сейчас 124,4 тысячи мужчин официально ищут работу и 164,5 тысяч женщин не могут трудоустроиться. В ноябре текущего года девять тысяч женщины стали на учёт. Исходя из данных Государственной службы статистики, в ноябре на 289 тысяч безработных украинцев приходится около 81 тысяч вакансий – то есть четырёх ищущих работу на одно место.