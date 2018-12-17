Субсидианты окажутся в «черных» и «белых» списках. Что это значит?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит? Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит?

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Субсидии — это довольно новое явление для Украины, потому сейчас возникает много вопросов.

Украинское правительство решило по-новому проверять украинских субсидиантов, которые сейчас получают от государства помощь для того, чтобы оплатить «коммуналку. Условно все те, кто получают госпомощь, разделятся на два списка — «белый» и «черный». Сегодня субсидианты в Украине начали переживать, ведь, угодившие в «черный» список, окажутся под пристальным наблюдением и могут потерять право на помощь. , информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, в Министерстве социальной политики успокаивают, говоря о том, что пенсионерам и тем, кто действительно нуждается в помощи, не стоит переживать по поводу проверки и списков. Тщательно проверять будут только тех, кто окажется в группе риска. Кроме того, проверять шкафы-холодильники украинцев никто не собирается. Обращать внимание намерены только на материально-бытовые условия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине намерены более тщательно проверять пенсионеров-«мошенников». Для этого тем, кто получает пенсию, придется сделать свежую фотографию и, возможно, сдать отпечатки пальцев.