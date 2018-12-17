Субсидианты окажутся в «черных» и «белых» списках. Что это значит?

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

17.12.2018 г.
19:41Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
14:15Новая фабрика Roshen в Киевской области обойдется почти в три миллиарда гривен
13:38Где в Украине выгоднее всего покупать курятину?
11:37Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит?
10:57ЕС выделит Украине на поддержку демократии огромную сумму
10:15Мировой долг достиг рекордного уровня. Эксперты рассказали, что это значит для мира и Украины
16.12.2018 г.
11:53В Украине подсчитали средний доход переселенцев
Все новости экономики

Аналитика

17.12.2018311

Синдром уходящей Меркель

Синдром уходящей Меркель
Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических ...
17.12.2018128

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Несмотря на то, что за последние годы для борьбы с коррупцией в Украине были созданы различные специализированные структуры: Нацагентство по борьбе с ...
16.12.20182578

Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко

Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
На минувших выходных в соборе Святой Софии в Киеве состоялось поистине историческое событие - Объединительный собор по созданию новой Украинской православной ...

Последние новости

17.12.2018 г.
19:41 Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
19:30 В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
19:06 Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57 Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
17:04 В Вашингтоне обсудили введение в Украине рынка электроэнергии и отмену формулы "Роттердам+"
16:53 Штаб ВСУ: Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные населенные пункты (ФОТО)
15:48 В Ассоциации вкладчиков "Укринбанка" считают, что не смогут добиться компенсаций от ФГВФО
15:48 Порошенко не планирует продлевать военное положение
15:14 У российского истребителя Су-57 началась "черная полоса", - Злой Одессит
14:55 Гонка вооружений: США активно работают над системой защиты от гиперзвукового оружия
14:45 Вред пассивного курения для детей оказался намного выше, чем считалось ранее
14:35 24-летняя филиппинка получила титул "Мисс Вселенная-2018" (ФОТО)
14:35 Мы разорвали мощнейшую цепь привязанности к Москве - эксперт рассказал о роли Патриарха Филарета
14:25 The Washington Post: Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году
14:15 Новая фабрика Roshen в Киевской области обойдется почти в три миллиарда гривен
14:05 Когда и сколько выходных дней на Новый год 2019 будет в Украине
13:56 Назвали один из самых полезных фруктов
13:55 Раздор в королевской семье: Меган Маркл отказалась праздновать Рождество с Уильямом и Кейт
13:44 Стало известно о неоднозначных кадровых решениях нового черниговского губернатора
13:40 В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ
13:38 Где в Украине выгоднее всего покупать курятину?
13:24 Злоключения авианосца: матросы продавали украденные детали с "Адмирала Кузнецова"
13:14 Microsoft включилась в борьбу с болезнью Паркинсона
13:04 В столице запустили первую электрическую маршрутку
13:02 Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи
12:49 В Крыму развернули украинский флаг в поддержку пленных моряков (ВИДЕО)
12:44 Специалисты рассказали, какой вид физической активности продлевает молодость
12:21 Военно-морской флот США сделал невероятные снимки, показывающие Перл-Харбор сегодня и в день атаки (ФОТО)
12:21 Стало известно, как вылечить простуду за сутки
12:07 Изменение климата влияет на поведение рыб в океане
11:51 У Путина "отказались" возвращаться в ПАСЕ
11:37 Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит?
11:14 Относительно продолжения борьбы Кремля против Украинской церкви, - Тымчук
11:02 Рейтинг социального благополучия: Казахстан обошел Россию
10:59 Готовы ко всему: На Донбассе проверили боеготовность систем противовоздушной обороны подразделений ООС (ВИДЕО)
10:57 ЕС выделит Украине на поддержку демократии огромную сумму
10:24 Сколько россияне тратят на еду?
10:19 Давос выставил Путину пять условий
10:15 Мировой долг достиг рекордного уровня. Эксперты рассказали, что это значит для мира и Украины
09:54 "Нынешние санкции - это комариный укус для РФ": Эксперт о том, что должен делать Запад
09:47 Стало известно, чем закончится сражение Трампа против Китая
09:28 "Готов военный вариант": Украинский генерал рассказал о планах РФ
09:26 «Вопрос, хотят этого белорусы?": эксперт рассказал, может ли Беларусь стать «новым Крымом»
09:20 В РФ госкомпании «отрезали» от зарубежного софта
09:11 Аnti-colorados о "роковой ошибке": Гундяеву не удалось запугать Варфаломея
09:06 "Есть Путин, и больше никого": Обозреватель рассказал, как Лукашенко не дали обскакать Путина
09:02 Новости ООС: Украинские военные похвастались новым успехом
08:58 Белый дом в США может приостановить работу. В чем причина споров?
08:57 "Этот прекрасный Трамп": Глава Белого дома обиделся на пародийный ролик (ВИДЕО)
08:45 Насиров: Никто меня не обвиняет в коррупции
08:44 "Это важная и насыщенная политикой неделя": Новости Олега Пономаря
08:39 Саудовская Аравия отвергает обвинения США в причастности наследного принца к убийству журналиста
08:37 Назвали главное условие строительства "Северного потока-2"
16.12.2018 г.
22:43 Военное положение не должно мешать проведению выборов - Порошенко
17:59 Нелегитимный 2.0: Глава УПЦ Московского патриархата утратил титул митрополита Киевского
17:35 Секретное совещание руководства Беларуси: Лукашенко заявил, что «не продаст страну за бочку нефти»
17:29 «Мужской», «женский» и «другой»: В Германии ввели третий пол
17:28 Новая зарядная станция BMW и Porsche может зарядить электромобиль за три минуты
17:14 Новая вакцина против ВИЧ успешно прошла испытания на приматах
Все новости »

Субсидианты окажутся в «черных» и «белых» списках. Что это значит?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Субсидианты окажутся в "черных" и "белых" списках. Что это значит?
 
Печать Отправить на почту

 

 

Субсидии — это довольно новое явление для Украины, потому сейчас возникает много вопросов.

Украинское правительство решило по-новому проверять украинских субсидиантов, которые сейчас получают от государства помощь для того, чтобы оплатить «коммуналку. Условно все те, кто получают госпомощь, разделятся на два списка — «белый» и «черный». Сегодня субсидианты в Украине начали переживать, ведь, угодившие в «черный» список, окажутся под пристальным наблюдением и могут потерять право на помощь. , информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, в Министерстве социальной политики успокаивают, говоря о том, что пенсионерам и тем, кто действительно нуждается в помощи, не стоит переживать по поводу проверки и списков. Тщательно проверять будут только тех, кто окажется в группе риска. Кроме того, проверять шкафы-холодильники украинцев никто не собирается. Обращать внимание намерены только на материально-бытовые условия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине намерены более тщательно проверять пенсионеров-«мошенников». Для этого тем, кто получает пенсию, придется сделать свежую фотографию и, возможно, сдать отпечатки пальцев.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 759

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Итоги дня: Усиление украинского флота, возвращение Насирова и деньги от ЕС
Итоги дня: Наказание за псевдовыборы, запах России в Париже и окончательный разрыв дружбы с РФ
Итоги дня: Серьезная военная помощь для Украины, упрямство УПЦ МП и конец эпохи Меркель
"Движение желтых жилетов": Новая страница в богатой истории французских революционных бунтов
Все статьи


Читайте также

Субсидии по новым правилам: как изменится жизнь украинцев
 Субсидия в Украине: Стало известно, когда не нужно выписываться из жилья
В Украине сумма субсидий на коммуналку сократилась в трое
 Деньги получат не все и не сразу: Правила монетизации субсидий меняются
Новые платежки: Украинцам пояснили, как платить по субсидии
 Важные нюансы: Минсоцполитики разъяснило новый порядок оформления субсидий
Гройсман рассказал, как максимально быстро и удобно получить субсидию
 Субсидианты будут открывать счета в банке: Какое важное нововведение готовит КМУ

Армия

Зенитная ракетная система С-300
Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Гранатомет М320 (США)
Ракета-носитель «Днепр»
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ТАРУТА
Тарас
ЧЕРНОВОЛ
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Павел
ШЕРЕМЕТА
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Справжні зміни залежать тільки від нас
Святослав Вакарчук

Справжні зміни залежать тільки від нас

5 років тому на Майдані розпочалась боротьба. Боротьба тих, хто був незгодний з цинічним свавіллям тодішньої влади.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Президентские выборы в Украине

Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 