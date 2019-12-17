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Рынок земли: что изменится в законопроекте ко второму чтению, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Рынок земли: что изменится в законопроекте ко второму чтению, - Александр Качура (ВИДЕО)
 
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Ко второму чтению на нынешней неделе в сессионный зал Верховной Рады поступит законопроект о рынке земли с огромным количеством правок. Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал о ключевых изменениях к данному закону и почему он будет категорически настаивать на их рассмотрении.

Качура убеждён, что возить украинский чеснок на переработку в Китай, а потом везти обратно и продавать расфасованный уже в Украине, абсурдно, информирует enovosty.com/news.

«Одна из моих правок позволит компаниям, которые находятся на территории Украины и занимаются переработкой, получить дополнительные льготы и субвенции от государства, чтобы им выгодно было это делать, а не отправлять сырье за границу на переработку», — убеждён нардеп.

Качура также является сторонником запрета покупки для иностранных граждан и компаний украинской земли. Более того, нардеп внёс правку, которая запрещает покупку иностранцами с/г земли до решения всеукраинского референдума, либо термином на 10 лет, чтобы дать возможность рынку земли стабилизироваться, а малым и средним фермерским хозяйствам стать более конкурентноспособными.

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Нардеп убеждён, что никаких лазеек в законе о земле быть не должно и, если у предприятия конечный бенефициар — иностранец, то такое предприятие не имеет права покупать землю. В нынешней редакции закона, по его словам, эта возможность остаётся.

«Я против такой схемы, что украинская компания покупает землю, а потом через день ее переоформляют на иностранных граждан. И теперь он уже собственник земли. Такие корпоративные механизмы будут запрещены в обновленной редакции закона о рынке земли на постоянной основе», — отметил Качура.

Народный депутат также подробно остановился ещё на одной важной инициативе — это запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности.
Качура убеждён, что только аренда убережёт эти земли от дерибана.

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«Сегодня нет должного госгеокадастра. Земли разворовываются. Совершенно нет четкого понимания и ясности в том, какие земли находятся в собственности государства. И чтобы не дать украсть эти земли, лучший вариант — это сдача в аренду. Это стратегический актив страны и они должны оставаться в собственности Украины», — убеждён нардеп.

Также Александр Качура подал правку с тем, чтобы вернуть в закон норму запрещающую к продаже, так называемые, «особо ценные земли» государства — леса, водоемы и заповедники.

Нардеп убеждён, что в нынешней ситуации — этот стратегический актив будет распродан и разворован за бесценок.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 115

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