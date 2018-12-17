Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий
Премьер-министр Украины сообщил, что новые контракты с высокооплачиваемыми руководителями госпредприятий будут заключаться на новых условиях с реальными заработными платами, а не «космическими»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Кабмине планирует уменьшить заработные платы руководителям государственных предприятий, контракты с которыми заканчиваются в ближайшее время, информирует enovosty.com/news.
Владимир Гройсман отметил, что новые контракты с высокооплачиваемыми руководителями госпредприятий буду заключаться на новых условиях с реальными “нормальными” окладами, а не “космическими”.
Премьер-министр сказал, что он не подпишет ни одного контракта с “космическим” окладом, а чиновникам будут предлагаться абсолютно умеренные зарплаты.