Байден навсегда похоронит «Северный поток-2», — СМИ

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Российский проект "Северный поток-2" может быть навечно похоронен санкциями нового президента США Джо Байдена

Новые санкции Соединенных Штатов Америки, которые похоронят «Северный поток-2», несмотря на то, что 95% труб успели проложить, будут введены в начале следующего года. Bild опубликовало материал, в котором говорится о том, что новый президент, несмотря на надежды РФ, всё же положить конец обходному российскому газопроводу, информирует enovosty.com/news.

В издании говорится о том, что Байден окончательно обанкротит «престижный кремлевский проект — включая около трёх миллиардов евро инвестиций ФРГ и неограниченную поддержку со стороны федерального правительства». СМИ имеет информацию о том, что разгромные санкции будут введены Вашингтоном уже в следующем январе.

Газовые эксперты в ЕС полагают, что санкции США «не только оттянут строительство» «Северного потока-2», но полностью его остановят. В частности, эксперт по энергетическому праву Atlantic Council Алан Райли убежден в том, что Джо Байден в отличие от своего предшественника Дональда Трампа способен разработать сильную стратегию, чтобы заручиться поддержкой Берлина для блокировки «Северного потока-2».

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Джо Байден не поддерживает строительство газопровода в обход Украины и «будет рад стать свидетелем его смерти».

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