Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

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Тимофей Милованов сообщил, что Всемирный банк увеличил прогноз роста украинской экономики до 3,7%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что Всемирный банк увеличил прогноз роста украинской экономики в 2020 году с 3% до 3,7%, информирует enovosty.com/news.

Милованов сообщил, что Украина является одной из немногих стран, для которых прогноз экономического роста был изменен в положительную сторону. Важно отметить, что темпы экономического развития большинства других стран замедляются, а не увеличиваются

Милованов также подчеркнул, что прогноз роста ВВП в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом экономического роста Министерства экономики. Однако для этого Украине необходимо провести ряд важных реформ. В частности, создать условия для защиты прав собственности, обеспечить удаленность заинтересованных сторон от политиков и правительства, провести либерализацию рынков и т.д.

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