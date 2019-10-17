Крышевание вырубки лесов времён Януковича остановлено, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Крышевание вырубки лесов времён Януковича остановлено, - Александр Дубинский (ВИДЕО) Крышевание вырубки лесов времён Януковича остановлено, - Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Мы остановили систему, которая крышевала вырубку лесов в Украине и функционировала ещё при Януковиче с 2011 года, отметил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя в кулуарах ВР законопроект 1055, в котором предусматривается ведения моратория на вырубку лесов и зеленых насаждений.

Он также отметил, что на нынешнем этапе мораторий на вырубку лесов должен сопровождаться таможенным и правоохранительным контролем, информирует enovosty.com/news.

Также важно провести инвентаризацию и маркировку, чтобы понять сколько осталось леса, кто занимается его вырубкой и куда он вывозится сегодня.

Все эти меры необходимы для того, чтобы избежать коррупции в этой отрасли и наконец навести в ней порядок, — подчеркнул нардеп.