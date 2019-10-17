Бизнес на позитиве: Двум третям украинцев скоро повысят зарплату

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В следующем году украинцев ждёт повышение заработных плат

Бизнес в Украине имеет оптимистическое настроение по поводу будущего украинской экономики. Об этом заявили в пресс-службе НБУ. Регулятор в начале прошлого месяца проводит очередной опрос предпринимателей, которые поделились своими деловыми ожиданиями, информирует enovosty.com/news.

В Национальном банке отметили, что в сравнении с прошлым опросом, бизнес стал более оптимистично настроен. И хоть оптимистов стало больше, всё же их не так много, как того хотелось бы. В частности, в рост продаж в перспективе ближайшего года верят только 23,8% опрошенных предпринимателей. Примерно столько же — ожидают роста объема инвестиций в оборудование.

Опрос НБУ показал также, что бизнес в Украине улучшил ожидания по части курса валют. Предприниматели считают, что через год курс не будет превышать отметку в 27,96 гривен за доллар. Также, ожидается снижение инфляции: лето прогнозы были на уровне 7,7 процента, а сейчас — 6,9.

16,7% предпринимателей собираются расширять штат и нанимать больше работников. 64,1% в ближайший год намерены поднимать заработные платы своим сотрудникам.

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