Руслан Бортник: «Инвестиции в первую очередь необходимо направлять в образование»

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Во Всемирном банке сообщили, что Украина нуждается в увеличении инвестиций в сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, чтобы улучшить состояние человеческого капитала в стране.

С вопросом относительно наиболее перспективных направлений инвестиций для экономики страны “Экономические Новости” обратились за комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что инвестиции в первую очередь необходимо направлять в образование

«Я согласен с позицией Всемирного банка. Но она противоречит меморандуму с Международным валютным фондом, по которому Украина взяла на себя обязательства оптимизировать образовательную сеть. То есть сократить часть образовательных учреждений.

Но если говорить о применении денег, то, конечно, необходимо вкладывать инвестиции, прежде всего, в инфраструктуру. То есть в проведение интернета, техническое обеспечение, прежде всего, небольших городов, сел и других населенных пунктов, где нет интернета. Создав техническую инфраструктуру мы сможем более качественно обучать детей даже в небольших населенных пуктах.

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Конечно деньги в первую очередь необходимо инвестировать в образование. Потом в здравоохранение, безопасность, правопорядок и инфраструктуру. Все остальное уже в третью, четвертую и пятую очередь», — сообщает Руслан Бортник