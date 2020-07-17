В Украине выросли больничные. Кому и сколько заплатят?

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Размер пособия по временной потере трудоспособности в Украине увеличился на 19 процентов

По итогам первого полугодия текущего года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, деньги на которые идут из Фонда соцстрахования для работающих, составил 321,23 гривен. Это на 19 процентов (51,57 гривен) больше, нежели в этот же период прошлого года. Информацией об этом поделились в пресс-службе фонда, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, среднедневной размер пособия по беременности и родам в сравнении с 2019 годом увеличился с 241,72 гривен до 279,8 гривен. Это на 15,8% больше, чем в прошлом году.

Также, в первом полугодинии Фонд соцстраха профинансировал застрахованных людей больше, чем на 7,2 миллиардов гривен. Эта сумма на 13,6% (862 миллионов гривен) превышает прошлогоднюю. Деньги были выплачены 1,4 миллиону работающих украинцев. Эти средства пошли на финансирование пособий по временной потере трудоспособности (в том числе и изоляция из-за коронавируса), пособия по беременности и родам – 2,27 миллиона гривен; пособия на погребение – 20 миллионов.