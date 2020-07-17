В Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста

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Сергей Марченко сообщил, что в Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста, информирует enovosty.com/news.

Марченко отметил, что сейчас нет оснований считать, что в Украине происходит неконтролируемый рост заболеваемости, а экономическая ситуация в стране — контролируемая.

В конце июня индикаторы восстановления экономики показали положительную тенденцию, начал работать малый и средний бизнес, а уровень регистрации ФЛП вышел на докризисный уровень

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Данные тенденции говорят о том, что в Украине происходит возобновление экономического роста. Марченко также сказал, что восстановление экономики должно достичь высокого уровня в четвертом квартале

Ранее сообщалось, что глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт сказал, что в ряде регионов Украины нужно усилить карантин из-за роста случаев заболевания COVID-19.