Получателей субсидий и соцпомощи проверят по-новому

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Субсидии украинцам вскоре будут назначать только в электронном виде

Украинцев, получающих социальную помощь или субсидию от государства, с 2020 году ждут перемены. Так, вскоре правительство намерено вести единый информационно-аналитический центр управления и мониторинга соцвыплат. Причем касаться это будет абсолютно всех льгот, субсидий и другой социальной помощи. Все тонкости таких инновацию в правительстве обсуждают уже уже сегодня, 17 июля, информирует enovosty.com/news.

Целью таких нововведений является желание повысить уровень адресности помощи и попытка сократить злоупотребления. Также, это должно послужить и народу — теоритически это позволить сделать процедуру рассмотрения заявки более оперативной и простой.

О чем идет речь? Если упростить, то это своеобразный электронный портал, где каждый гражданин будет иметь собственный кабинет. Информационная база будет объединять данные о получателях социальных выплат и тех, кто поставляет услуги населению. Каждый желающий в этом портале сможет в любой момент подать необходимую заявку, узнать о том, в каком состоянии она находится, ознакомиться с историей выплат.

Примечательно, что при такой системе чиновники больше не будут иметь необходимость требовать подтверждения или справки, так как в системе можно будет найти всю информацию о полученной помощи и о проведенных проверках.

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