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Зарплаты в миллионы: Сколько и почему получают топ-менеджеры в Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Зарплаты в миллионы: Сколько и почему получают топ-менеджеры в Украины
 
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В Украине есть люди, чьи официальные зарплаты обычным украинцам трудно даже представить. Тем не менее, это люди, заменить которых — дороже, чем оплачивать их труд космическими суммами

В СМИ рассказали о самых высокооплачиваемых должностях в стране. Так, больше всего платят главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву, руководителю «Укрзализныци» Евгению Кравцову и топ-менеджеру «Энергоатома» Юрию Недашковскому. Каждый год их счет пополняется на сумму от 7 до 47 миллионов гривен. По поводу необходимости тратить такие деньги на управленцев постоянно ведутся очень острые дискуссии. Особенно скандальной стала личность Коболева, который, к тому же, получал немалую премию. Во главе критиков оказался глава правительства Владимир Гройсман. Вместе с тем, многие считают, что это логично, что заработные платы топ-менеджеров госпредприятий должны быть конкурентными в сравнении с частниками. Более того, считается, что зарплаты руководителя должны в двадцать-тридцать раз превышать доход обычного работника. В противовес существует иная мысль, согласно которой, уровень зарплаты топ-менеджера нужно привязывать к заработным палатам работникам компании. Они должны быть прямо пропорциональными, хотя и существенно отличаться, информирует enovosty.com/news.

Зарплаты в миллионы: Сколько и почему получают топ-менеджеры в Украины

Традиционно, зарплата топ-менеджеров имеет две части. Это фиксированная месячная ставка, к которой добавляются начисленные бонусы за исполнения того или иного плана. Эти бонусы, в зависимости от выполнения плана, могут практически дотягивать до фиксированной ставки. Есть большое множество моделей для вознаграждения.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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