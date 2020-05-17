Китай заработал порядка 20 млрд долларов на продаже медицинских товаров странам, которые больше всего пострадали от пандемии
Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции и существенный спад мировой экономики, Китай заработал 19,5 млрд долларов на экспорте медицинских товаров только за 2,6 месяца с 1 марта по 16 мая, - сообщает Интерфакс.
Ключевыми покупателями медицинских товаров стали США, Италия. Германия, Япония и Франция, информирует enovosty.com/news.
Основной доход принес экспорт следующей медицинской продукции: медицинские маски, хирургические перчатки, защитные костюмы, инфракрасные термометры, очки, тест-системы и аппараты ИВЛ.