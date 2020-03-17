Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, — Александр Палий

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Кабинет министров Украины по всей стране ввел карантин до 3 апреля.

С вопросом относительного влияния введения карантина на экономическую ситуацию в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что влияние на экономику, конечно, будет негативное

«Экономика Украины сейчас находится в очень тяжелом состоянии. И, в первую очередь, из-за того, что Зеленский не хочет принимать закон, который бы запретил возвращение Приватбанка Коломойскому. А это есть главным условием сотрудничества с Международным Валютным Фондом. А власти сейчас необходимо возобновить сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ. Кроме того, если не будет сотрудничества с МВФ, то в Украине будет ужасный курс гривны», — говорит Александр Палий