Мировую экономику ожидает глобальная рецессия — агентство S&P

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В мировой экономике впервые с 2009 года случится рецессия — замедление темпов экономического роста.

Такой прогноз опубликовало 17 марта агентство S&P Global Ratings, информирует enovosty.com/news.

Агентство считает, что общегодовой рост мирового ВВП не превысит 1-1,5%, и отмечает риски дальнейшего понижения прогнозов.

По мнению S&P, наиболее тяжелым будет второй квартал 2020 года. 16 марта президент США Дональд Трамп предупредил о возможности рецессии в американской экономике. На фоне этого заявления рынки за один день упали на 11-13%, что стало крупнейшим однодневным падением с 1987 года.

Вирус серьезно подорвал экономическую активность — гораздо более радикально, чем предполагали предыдущие оценки. В отчете говорится, что ущерб экономической активности в Соединенных Штатах и ​​Европе будет усугубляться.

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«Исходные данные из Китая показывают, что его экономика пострадала гораздо сильнее, чем предполагалось, хотя предварительная стабилизация началась», — сказал главный экономист S&P Global Пол Грюнвальд.

«Европа и Соединенные Штаты идут по аналогичному пути, поскольку растущие ограничения на личные контакты предрекают коллапс спроса, который резко снизит активность во втором квартале, прежде чем восстановление начнется».

В отчете говорится, что, хотя вспышка вируса стабилизировалась в большей части Азии, коронавирус замедлил экономическую активность намного больше, чем первоначально ожидалось.

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«Сейчас у нас есть Китай в качестве модели того, как распространение вируса может стабилизироваться, и общество может начать возвращаться к нормальной жизни», — отмечают в S&P.

«Усиливающиеся ограничения на личные контакты в Европе и Соединенных Штатах привели к тому, что рынки пошатнулись и резко ухудшилось мнение об экономической активности, доходах и кредитном качестве», — говорится в примечании S&P.

Промышленный индекс Доу-Джонса понизился почти на 3000 пунктов в понедельник, это худшее снижение в истории. И теперь есть прогнозы, что экономика США может потерять до 1 миллиона рабочих мест только в апреле, это больше, чем потеря рабочих мест в течение любого месяца Великой рецессии 10 лет назад.